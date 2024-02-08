Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бәрі өз қолыңда
1 постер
Киноафиша Фильмы Бәрі өз қолыңда

Бәрі өз қолыңда

Bari oz kolynda 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Не реализовавшись ни в семье, ни в карьере, Асель все-таки решает пойти на встречу одноклассников. На встрече ее еще больше подавляет успешность одноклассников и насмешки Гаухар. После разговора с Тимуром, который любил Асель со школы, она понимает, что многое могло бы быть по-другому. Подавленная, она не намерена больше так жить. Но судьба дарит ей 2-й шанс: Асель возвращается в прошлое. Она будет всячески стараться изменить ход событий. Все препятствия, которые она раньше боялась перешагнуть, неуверенность в себе - все исчезает, ведь на кону ее счастливая жизнь. Все в ее руках!

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 8 февраля 2024
Дата выхода
8 февраля 2024 Казахстан
Производство Tangyt Production
Другие названия
Bari oz kolynda, Бәрі өз қолында, Everything is in Your Hands, Tout Est Entre Vos Mains, Tudo Está em Suas Mãos, Tutto è Nelle Tue Mani, Усе у твоїх руках, 全てはあなたの手の中に
Режиссер
Олжас Ибраев
В ролях
Асель Сагатова
Асель Сагатова
Сырым Кашкабаев
Азиз Бейшеналиев
Кажет Смагулов
Лаура Мырзахметова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 5 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Бәрі өз қолыңда - смотреть в онлайн-кинотеатре

Бәрі өз қолыңда
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше