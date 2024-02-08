Не реализовавшись ни в семье, ни в карьере, Асель все-таки решает пойти на встречу одноклассников. На встрече ее еще больше подавляет успешность одноклассников и насмешки Гаухар. После разговора с Тимуром, который любил Асель со школы, она понимает, что многое могло бы быть по-другому. Подавленная, она не намерена больше так жить. Но судьба дарит ей 2-й шанс: Асель возвращается в прошлое. Она будет всячески стараться изменить ход событий. Все препятствия, которые она раньше боялась перешагнуть, неуверенность в себе - все исчезает, ведь на кону ее счастливая жизнь. Все в ее руках!