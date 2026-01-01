Меню
Награды и номинации фильма Веселые ребята
Награды и номинации фильма Веселые ребята 1975
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1976
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Best Screenplay
Номинант
