Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Этим парням и девушкам нужны не деньги, а слава! Восемь начинающих блогеров решают участвовать в игре от самого знаменитого инфлюэнсера JaxPro. Никто не знает его реального имени, но у него подписчиках сотни миллионов людей со всего земного шара. Победитель «Игры в осьминога» унаследует его раскрученный канал, а сам JaxPro после окончания состязаний планирует бесследно исчезнуть. Участники расслаблены и веселятся, узнав, что играть им придётся в известные детские игры. Но их настроение резко меняется, когда выясняется, что проигравшего ждёт смерть.