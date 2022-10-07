Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Игра в осьминога
3.4
Киноафиша Фильмы Игра в осьминога
3.4

Игра в осьминога

, 2022
The OctoGames
США / боевик, ужасы, фантастика / 18+
Постер фильма Игра в осьминога
3.4

О фильме

Этим парням и девушкам нужны не деньги, а слава! Восемь начинающих блогеров решают участвовать в игре от самого знаменитого инфлюэнсера JaxPro. Никто не знает его реального имени, но у него подписчиках сотни миллионов людей со всего земного шара. Победитель «Игры в осьминога» унаследует его раскрученный канал, а сам JaxPro после окончания состязаний планирует бесследно исчезнуть. Участники расслаблены и веселятся, узнав, что играть им придётся в известные детские игры. Но их настроение резко меняется, когда выясняется, что проигравшего ждёт смерть.

В ролях

Lacy Hartselle
Carrie
Эллисон Шрум
Эллисон Шрум
Maxine
Элис Рэвер
Ruth
Брэд Белемджян
Генри Хаггард
Walt
Cael Wayne Adcock
Squish
Luv Patel
AJ
Claire Palmer
Jess
Patrick Sharn
The Eliminator
Adam Pietripaoli
Guard Y
Ali Thomas
Guard X
Режиссер Арон Миртс
Сценарист Арон Миртс, Брэд Белемджян, Galen Christy
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 7 октября 2022
Премьера в мире 7 октября 2022
Производство Octane Multimedia, Exit 10 Films
Другие названия
The OctoGames, El Juego del Pulpo, Kaheksajala mäng, OctoGames - 8 Games, 8 Players, 1 Winner, Sakkiz oyoq o'yini, Игра в осьминога, タコゲーム, بازی اختاپوس, 章魚遊戲

Рейтинг фильма

3.4
Оцените 10 голосов
3.3 IMDb
Обновлено 22 января 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Натираю кухонные полотенца мылом и отправляю в пакет: жир, кофе, ягоды — все пятна сходят уже через 5 минут
В сентябре лью 2 капли на ватный диск – и замшевая обувь как новая: ни грязи, ни засаленностей
С первыми холодами закупаю на Ozon 2–3 метра таких ковриков — незаменимая вещь для дачи и дома
Немцы сняли фильм о Второй мировой — и сразили всех наповал: «западает в душу», хотя в прокате собрал всего 3,7 млн долларов
Нашла 5 криминальных российских сериалов, чтобы не отлипать от экрана в сентябре: в №1 особенно хорош Устюгов
Если бы «Любовь и голуби» пересняли в 2026 году: нашли новых Василия, Надюху и даже Раису Захаровну (не угадаете, кого сыграла бы Михалкова!)
«Что такое осень? Это тесты»: угадайте мульт СССР по меланхоличному кадру — на 5 из 5 ответят только знатоки
«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»
5 сцен, ради которых я жду 4 сезон «Магической битвы»: если MAPPA их вырежет — можно смело хоронить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше