Пока обычные люди получали 115 рублей: Миронову заплатили за съемки в «Бриллиантовой руке» вдвое меньше, чем Никулину

На IMDb фильм уже получил 7 баллов: инсайдеры раскрыли дату онлайн-премьеры «Голого пистолета» с Нисоном и Андерсон

Пионерка или пенсионерка? В Сети вычислили возраст Нади из «Любовь и голуби», а заодно место ее работы

Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница

За такие проступки давно бы исчезла в Босфоре: Хюррем в «Великолепном веке» чудом все сходило с рук — и вот почему

«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен

Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку

Люмос в подъезде, Репаро для айфона — 10 самых полезных заклинаний из «Гарри Поттера», которые облегчили бы взрослую жизнь

Временная петля, война и взросление: 1 из 100 зрителей понял финал «Ходячего замка» правильно

Превзойти Миядзаки смог только он: создал аниме, которое побило рекорд «Унесенных призраками» — прибыль устали считать