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Постер фильма Нет, я не хочу
Киноафиша Фильмы Нет, я не хочу

Нет, я не хочу

, 2023
No, no quiero
Испания / документальный / 18+
Постер фильма Нет, я не хочу

В ролях

Juno Alvarez
Nora Haddad
Режиссер Belén Santos
Сценарист Belén Santos
Композитор Серхио де ла Пуэнте
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 24 ноября 2023
Дата выхода
24 ноября 2023 Испания
Сборы в мире $2 013
Производство Vértigo Films
Другие названия
No, no quiero

Рейтинг фильма

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Обновлено 19 января 2024

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