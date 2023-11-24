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Нет, я не хочу
Нет, я не хочу
, 2023
No, no quiero
Испания / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Juno Alvarez
Nora Haddad
Режиссер
Belén Santos
Сценарист
Belén Santos
Композитор
Серхио де ла Пуэнте
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 14 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
24 ноября 2023
Дата выхода
24 ноября 2023
Испания
Сборы в мире
$2 013
Производство
Vértigo Films
Другие названия
No, no quiero
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Обновлено 19 января 2024
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