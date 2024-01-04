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Постер фильма Raastha
6.6
Киноафиша Фильмы Raastha
6.6

Raastha

, 2024
Raastha
Индия / триллер / 18+
Постер фильма Raastha
6.6

В ролях

Анага Нараянан
Арадхья Энн
Sudheesh
Сарджано Халид
T.G. Ravi
Khamis Al-Rawahi
Irshad Ali
Shamma Saeed Al Barki
Sami Sarang
Police Commander
Режиссер Aneesh Anwar
Сценарист Shahul Erattupetta, Fayiz Madakkara
Композитор Vishnu Mohan Sitara
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 4 января 2024
Дата выхода
5 января 2024 Индия
4 января 2024 ОАЭ
Бюджет 30 000 000 INR
Сборы в мире $4 011
Производство Alu Entertainments
Другие названия
Raastha, The Road

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
3.4 IMDb

Отзывы о фильме

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