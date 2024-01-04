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6.6
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Raastha
6.6
Raastha
, 2024
Raastha
Индия / триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.6
В ролях
Анага Нараянан
Арадхья Энн
Sudheesh
Сарджано Халид
T.G. Ravi
Khamis Al-Rawahi
Irshad Ali
Shamma Saeed Al Barki
Sami Sarang
Police Commander
Режиссер
Aneesh Anwar
Сценарист
Shahul Erattupetta
,
Fayiz Madakkara
Композитор
Vishnu Mohan Sitara
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 9 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
4 января 2024
Дата выхода
5 января 2024
Индия
4 января 2024
ОАЭ
Бюджет
30 000 000 INR
Сборы в мире
$4 011
Производство
Alu Entertainments
Другие названия
Raastha, The Road
Еще
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
13
голосов
3.4
IMDb
Отзывы о фильме
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