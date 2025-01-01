Меню
Киноафиша Фильмы Три времени Награды и номинации фильма Три времени

Награды и номинации фильма Три времени 2005

Каннский кинофестиваль 2005 Каннский кинофестиваль 2005
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2005 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2005
Лучший режиссер
Победитель
Гран При
Номинант
