Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Идеальная зависимость Фильмы и сериалы похожие на Идеальная зависимость

Фильмы и сериалы похожие на Идеальная зависимость

Вся информация о фильме
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
комедия, мелодрама 2023, США
6.0
После. Навсегда
После. Навсегда
драма 2023, США
6.0
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама 2022, США
6.0
После. Глава 3
После. Глава 3
драма 2021, США
5.0
Мой любимый враг
Мой любимый враг
комедия, мелодрама 2021, США
7.0
После. Глава 2
После. Глава 2
мелодрама 2020, США
6.0
После
После
драма, мелодрама 2019, США
6.0
Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
мелодрама, драма 2012, Испания
7.0
Три метра над уровнем неба
Три метра над уровнем неба
драма 2010, Испания
7.0
Жестокие игры
Жестокие игры
мелодрама, драма, триллер 1999, США
7.0
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше