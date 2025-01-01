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Идеальная зависимость
Фильмы и сериалы похожие на Идеальная зависимость
Фильмы и сериалы похожие на Идеальная зависимость
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Вся информация о фильме
Моё прекрасное несчастье
комедия, мелодрама
2023, США
6.0
После. Навсегда
драма
2023, США
6.0
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама
2022, США
6.0
После. Глава 3
драма
2021, США
5.0
Мой любимый враг
комедия, мелодрама
2021, США
7.0
После. Глава 2
мелодрама
2020, США
6.0
После
драма, мелодрама
2019, США
6.0
Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
мелодрама, драма
2012, Испания
7.0
Три метра над уровнем неба
драма
2010, Испания
7.0
Жестокие игры
мелодрама, драма, триллер
1999, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
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