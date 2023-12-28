После поездки в Индию прошло три года. Ален, Макпал, Еркош и Кажет уходят от Жомарта. Ален и Макпал показывают хорошие результаты в сфере ІТ, Бакдаулет открывает хостел в предгорьях, Еркош уходит в поп-ММА. В этот период у Жомарта наблюдается «кризис среднего возраста». Ему ничего не интересно. Ни работа, ни достижения, ни хобби не могут его порадовать. Он отдаляется от родных, отношения с ними испортились. В этот момент Айсулу говорит Жомарту, что родственники приготовили сюрприз, и, не дав собраться с мыслями, приводит его в аул. Жомарт узнает, что в селе Ален, Макпал, Бакдаулет установили ему памятник. Он сердито говорит: «Я все еще жив» и обижается на всех родственников, указывая каждому на его недостатки. Жомарт, уставший от родных, хочет отдохнуть от всего. После поисков страны, где проживает меньше всего казахов, он решает отправиться в Бразилию. Когда он прибывает в Бразилию, его похищает местная банда, приняв за богатого китайца. Смогут ли спасти Жомарта новые друзья, с которыми он познакомился в Бразилии, или придется прибегнуть к помощи родственников?