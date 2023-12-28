Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бизнес по-казахски в Бразилии
6.8
Киноафиша Фильмы Бизнес по-казахски в Бразилии
6.8

Бизнес по-казахски в Бразилии

, 2023
Қазақша бизнес Бразилияда
Казахстан / комедия / 18+
Постер фильма Бизнес по-казахски в Бразилии
6.8

О фильме

После поездки в Индию прошло три года. Ален, Макпал, Еркош и Кажет уходят от Жомарта. Ален и Макпал показывают хорошие результаты в сфере ІТ, Бакдаулет открывает хостел в предгорьях, Еркош уходит в поп-ММА. В этот период у Жомарта наблюдается «кризис среднего возраста». Ему ничего не интересно. Ни работа, ни достижения, ни хобби не могут его порадовать. Он отдаляется от родных, отношения с ними испортились. В этот момент Айсулу говорит Жомарту, что родственники приготовили сюрприз, и, не дав собраться с мыслями, приводит его в аул. Жомарт узнает, что в селе Ален, Макпал, Бакдаулет установили ему памятник. Он сердито говорит: «Я все еще жив» и обижается на всех родственников, указывая каждому на его недостатки. Жомарт, уставший от родных, хочет отдохнуть от всего. После поисков страны, где проживает меньше всего казахов, он решает отправиться в Бразилию. Когда он прибывает в Бразилию, его похищает местная банда, приняв за богатого китайца. Смогут ли спасти Жомарта новые друзья, с которыми он познакомился в Бразилии, или придется прибегнуть к помощи родственников?

В ролях

Нурлан Коянбаев
Берик Турсынбеков
Жан Байжанбаев
Гульназ Жоланова
Дарига Бадыкова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 28 декабря 2023
Дата выхода
28 декабря 2023 Казахстан

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 20 голосов
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2287 В жанре «комедия»  565 В фильмах Казахстана  15 В фильмах 2023 года  130
Обновлено 6 января 2025
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Мошенники
2026, Казахстан, драма
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян
Мандариновые корки не выбрасываю — засыпаю содой и ставлю в холодильник: об этой хитрости должны знать все хозяйки
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше