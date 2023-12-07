В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Ali Akyildiz
Сценарист
Lütfi Albayrak, Sezgin Irmak
Композитор
Эсер Ташкыран, Mehmet Can Erdogan
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
7 декабря 2023
Дата выхода
|7 декабря 2023
|Великобритания
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|12A
|7 декабря 2023
|Германия
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|12
|8 декабря 2023
|Турция
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Сборы в мире
$1 137 923
Производство
CNS Production, Metronom Film, Reke Film
Другие названия
Murat Gögebakan: Kalbim Yarali, Murat Gögebakan, Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı