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Постер фильма Murat Gögebakan: Kalbim Yarali
6.6
Киноафиша Фильмы Murat Gögebakan: Kalbim Yarali
6.6

Murat Gögebakan: Kalbim Yarali

, 2023
Murat Gögebakan: Kalbim Yarali
Турция / биография, драма, музыка / 18+
Постер фильма Murat Gögebakan: Kalbim Yarali
6.6

В ролях

Kadir Bertan
Young Murat
Güney Kilinç
Faruk Pakis
Ханде Сорал
Ханде Сорал
Неджми Япыджи
Merve Kansu
Бурак Севинч
Murat Gögebakan
Тувана Тюркай
Selma
Фериде Четин
Seval Tan
Hemsire
Режиссер Ali Akyildiz
Сценарист Lütfi Albayrak, Sezgin Irmak
Композитор Эсер Ташкыран, Mehmet Can Erdogan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 7 декабря 2023
Дата выхода
7 декабря 2023 Великобритания 12A
7 декабря 2023 Германия 12
8 декабря 2023 Турция
Сборы в мире $1 137 923
Производство CNS Production, Metronom Film, Reke Film
Другие названия
Murat Gögebakan: Kalbim Yarali, Murat Gögebakan, Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 21 декабря 2023

Отзывы о фильме

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