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Yanal
Yanal
Yanal
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
мелодрама
триллер
Страна
Ливан
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
21 декабря 2023
Дата выхода
21 декабря 2023
Ливан
Бюджет
$1 000 000
Сборы в мире
$474
Производство
Phoenicia Pictures
Другие названия
Yanal
Режиссер
Jad Abu Ali
В ролях
Adnan Awad
Nehme Badawi
Saad Hamdan
Rayan Harakeh
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
15
голосов
9.2
IMDb
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