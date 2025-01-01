Что не так с вишневым «Москвичом» Шефа: киноляп «Бриллиантовой руки», который миллионы заметили лишь спустя годы

Съемки новых «Мстителей» затягиваются неслучайно: вот что творит Роберт Дауни-младший на площадке

Зрители до сих пор не могут принять это: что случилось с Ильиным из сериала «Спасская»?

А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних»

Помните, как Тося из «Девчат» ела бутерброд? Спорим, вы не замечали в сцене один ляп (фото)

Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза

Друг-супергерой, погоня в духе «Форсажа» и Мишка на релаксе: «Маша и Медведь» возвращается с новым сезоном — запасаемся попкорном

Митяй из «Сватов» связан с Миледи из «Трех мушкетеров»: а вы, кем они приходятся друг другу?

Селим — не пьяница, а Нурбану — не злодейка? В «Великолепном веке» исказили один момент — связан со смертью Сулеймана

Возьми «Слово пацана» с «Лихими», сделай все наоборот: в России вышел уникальный сериал про 90-е — для тех, кого от 90-х уже тошнит