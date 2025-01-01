Меню
Фильмы
Семь вуалей
Кадры из фильма «Семь вуалей»
Кадры из фильма «Семь вуалей»
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Что не так с вишневым «Москвичом» Шефа: киноляп «Бриллиантовой руки», который миллионы заметили лишь спустя годы
Съемки новых «Мстителей» затягиваются неслучайно: вот что творит Роберт Дауни-младший на площадке
Зрители до сих пор не могут принять это: что случилось с Ильиным из сериала «Спасская»?
А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних»
Помните, как Тося из «Девчат» ела бутерброд? Спорим, вы не замечали в сцене один ляп (фото)
Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза
Друг-супергерой, погоня в духе «Форсажа» и Мишка на релаксе: «Маша и Медведь» возвращается с новым сезоном — запасаемся попкорном
Митяй из «Сватов» связан с Миледи из «Трех мушкетеров»: а вы, кем они приходятся друг другу?
Селим — не пьяница, а Нурбану — не злодейка? В «Великолепном веке» исказили один момент — связан со смертью Сулеймана
Возьми «Слово пацана» с «Лихими», сделай все наоборот: в России вышел уникальный сериал про 90-е — для тех, кого от 90-х уже тошнит
Взрываются лица, тела горят: самую брутальную смерть «Магической битвы» в аниме так и не показали — а Ханами и Дзего не попали даже в топ-5
