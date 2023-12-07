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Asthra
Asthra
Asthra
18+
Напомним о выходе в прокат
боевик
триллер
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 55 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
7 декабря 2023
Дата выхода
7 декабря 2023
ОАЭ
TBC
Производство
Porus Cinemas
Другие названия
Asthra
Режиссер
Azad Alavil
В ролях
Амит Чакалаккал
Suhasini Kumaran
Сентил Кришна
Судхир Карамана
Калабхаван Шаджон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
10
голосов
3.7
IMDb
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