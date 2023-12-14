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Робокар Поли: приключение в пустыне
Робокар Поли: приключение в пустыне, 2023
2023 / Россия
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Жанр:
анимация
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Продолжительность
50 минут
Год выпуска
2023
Премьера в России
14 декабря 2023
Премьера в мире
14 декабря 2023
Возраст
0+
Прокатчик
Пионер
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