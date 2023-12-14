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Робокар Поли: приключение в пустыне Робокар Поли: приключение в пустыне
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Робокар Поли: приключение в пустыне, 2023

2023 / Россия
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Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 14 декабря 2023
Премьера в мире 14 декабря 2023
Возраст 0+
Прокатчик Пионер
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Постер мультфильма Робокар Поли: приключение в пустыне 1 постер
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