Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Скуби-Ду! Легенда о Фантозавре Скуби-Ду! Легенда о Фантозавре, 2011: актеры и роли

Скуби-Ду! Легенда о Фантозавре, 2011: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Этан Сполдинг Ethan Spaulding
В ролях
Фрэнк Уэлкер Фрэнк Уэлкер Frank Welker Минди Кон Mindy Cohn Грэй Гриффин Грэй Гриффин Grey Griffin Мэттью Лиллард Мэттью Лиллард Matthew Lillard Джон Ди Маджио Джон Ди Маджио John Di Maggio Michael Gough Мэттью Грей Гублер Мэттью Грей Гублер Matthew Gray Gubler Финола Хьюз Finola Hughes Maulik Pancholy Кевин Майкл Ричардсон Кевин Майкл Ричардсон Kevin Michael Richardson Фред Уиллард Фред Уиллард Fred Willard Thea White
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
Именно этот культовый боевик «виноват» в деменции Брюса Уиллиса: горькую правду раскрыла жена актера
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Зовите ее Валерия: за 70 лет в кино Кардинале успела сняться в советской драме — вместе с юным Михалковым и лучшим Бондом в истории
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
В финале истинной «Атаки титанов» умирал любимчик миллионов, но эту версию аниме мы никогда не увидим
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше