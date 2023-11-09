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Twittering Soul
Čiulbanti siela
Twittering Soul, 2023
2023 / Литва
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
9 ноября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Deimantas Narkevicius
В ролях
Лайма Акстинайте
Валентинас Круликовскис
Алексас Казанавичус
Саулюс Барейкис
Веста Грабтайте
Все актеры и съемочная группа
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