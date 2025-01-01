Меню
Фильмы
Боги Мексики
Боги Мексики, 2022: актеры и роли
Боги Мексики, 2022: актеры и роли
На первом месте — свежий хит HBO: 5 популярных сериалов, которые смотрят на этой неделе
Так все же это Данила Багров был в «Сестрах» или рандомный бандит: вот как этот момент объяснял сам Бодров
Ого! Посчитали, сколько зарабатывал Велюров и другие герои «Покровских ворот» — 8000 рублей не шутка!
10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории
Стала козлом отпущения: реальную Хюррем в Турции обвинили во всех грехах — и как здесь замешан сериал «Великолепный век»
Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома»
Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей
Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США
Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?
Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?
«Хитрый следователь стремительно тупеет»: «Лихие-2» только вышли, а зрители уже негодуют — всему виной сюжетный ляп
