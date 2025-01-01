Ого! Посчитали, сколько зарабатывал Велюров и другие герои «Покровских ворот» — 8000 рублей не шутка!

Нельзя! Вы слышите? Нельзя остановиться на одной серии: подборка лучших турецких историй о любви и предательстве

Зрители глотают этот детективный сериал за один вечер: а финал удивляет если не всех, но 90% людей

Управитесь за уик-энд, а отходить будете неделями: 5 топовых мини-сериалов Netflix за 2025 год — № 1 с рейтингом 8.4 напоминает «Доктора Хауса»

«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»

10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории

Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?

Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома»

Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США

Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве»