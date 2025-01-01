Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Депутат Депутат, : актеры и роли

Депутат, : актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Леонид Пляскин Леонид Пляскин
В ролях
Егор Бероев Егор Бероев
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Так все же это Данила Багров был в «Сестрах» или рандомный бандит: вот как этот момент объяснял сам Бодров
Зрители глотают этот детективный сериал за один вечер: а финал удивляет если не всех, но 90% людей
Ого! Посчитали, сколько зарабатывал Велюров и другие герои «Покровских ворот» — 8000 рублей не шутка!
Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?
Управитесь за уик-энд, а отходить будете неделями: 5 топовых мини-сериалов Netflix за 2025 год — № 1 с рейтингом 8.4 напоминает «Доктора Хауса»
Стала козлом отпущения: реальную Хюррем в Турции обвинили во всех грехах — и как здесь замешан сериал «Великолепный век»
На те же грабли: сбылись худшие опасения зрителей — вот кто сыграет короля Швеции в новой исторической драме Netflix (фото)
Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?
Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США
10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории
Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше