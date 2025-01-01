Меню
Фильмы
Семейное счастье
Кадры из фильма «Семейное счастье»
Кадры из фильма «Семейное счастье»
До «Ужасающего» клоун Арт был человеком? Создатель кассового хита готовится раскрыть историю злодея
Французский ответ «Большой маленькой лжи»: Netflix выпустил триллер «Черное солнце» — всего 6 серий, зато каких
«Я не считаю, что ремейк — это что-то плохое и ущербное»: Крыжовников объяснил, зачем переснял фильм «Москва слезам не верит»
«Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас
Не только Человек-Паук, но и мастер-джедай: Белла Рэмзи станет главной звездой новых «Звездных войн» — и речь не про «Мандалорца»
Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили
Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест)
Мультфильм «Бэмби» видели почти все: но немногие знают, кто герой на самом деле — мальчик или девочка
В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут
