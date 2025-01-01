Меню
Киноафиша Фильмы Умберто Эко. Библиотека мира Умберто Эко. Библиотека мира, 2022: актеры и роли

Умберто Эко. Библиотека мира, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Давиде Феррарио Давиде Феррарио Davide Ferrario
В ролях
Джузеппе Чедерна Giuseppe Cederna Умберто Эко Umberto Echo Уолтер Леонарди Уолтер Леонарди Walter Leonardi Мариэлла Валентини Mariella Valentini
