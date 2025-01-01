Меню
Фильмы
Elon Musk Biopic
Elon Musk Biopic, : актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Вся информация о фильме
Режиссер
Даррен Аронофски
Darren Aronofsky
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Не Бали-бей: у Михримах был тайный поклонник, которого в «Великолепном веке» даже показали — историки нашли его мемуары и все сразу поняли
Космос, ирония и Галя-ИИ: «Кибердеревня» выйдет со 2 сезоном уже этой осенью — знаем точную дату
«Я знаю, что ты убийца»: новую 105 серию «Клюквенного щербета» из публичного дома превратили в триллер
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»
Вот это поворот: самые неожиданные сюжетные повороты, после которых культовые фильмы смотрятся совсем по-другому
Робин Уильямс называл эту драму лучшим опытом в своей карьере — фильм сделал Мэтта Дэймона и Бена Аффлека мировыми знаменитостями
Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет
Любимый сериал Михалкова возвращается с новым сезоном: ИИ рассказал, о чем будет «Домашний арест 2»
Стивен Спилберг еле уговорил этих двух актеров сняться в его проектах — один из фильмов стал шедевром мирового кино
Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише
«Не хватало книге»: Кинг неожиданно признал — эта экранизация превзошла его творение по всем фронтам
