Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!
Режиссер
Марко Спаньоли
Marco Spagnoli
В ролях
Лелло Берсани
Lello Bersani
Витторио Де Сика
Vittorio De Sica
Матильда Джоли
Matilde Gioli
Софи Лорен
Sophia Loren
Энрико Лукерини
Enrico Lucherini
Карло Маццарелла
Carlo Mazzarella
Людовика Насти
Ludovica Nasti
Лина Састри
Lina Sastri
Валерия Соларино
Valeria Solarino
