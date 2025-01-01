В Сеть слили сюжет «Холодного сердца 3»: теперь взбудораженные фанаты обсуждают ребенка Анны и Кристоффа

Без этой деревни и избы фильм «Любовь и голуби» невозможно представить: раскрываем точный адрес культового дома Кузякиных

Маленький, но до ужаса удаленький: в «Чужом: Земля» появился паразит, который довел ксеноморфа до панического бегства

Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз

Иван теперь реально Грозный: героев советских фильмов превратили в LEGO-человечков — с неожиданным бонусом в виде Шварценеггера

Золотая эпоха: топ-10 лучших боевиков 90-х с высоким рейтингом — удивитесь, но на 6-ом месте хит из России

«Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит

Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков

«По возрасту подходил больше»: Петросян наотрез отказался сниматься в культовой комедии Гайдая — спустя полвека причина звучит абсурдно

«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом