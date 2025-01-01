Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Bandra Bandra, 2023: актеры и роли

Bandra, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Арун Гопи Arun Gopy
В ролях
Таманна Бхатия Таманна Бхатия Tamannaah Bhatia Мамта Мохандас Mamta Mohandas Р. Сараткумар R. Sarathkumar Дино Мореа Dino Morea Джон Виджай John Vijay Арджун Ашокан Arjun Ashokan Сиддик Siddique Нил Нитин Мукеш Neil Nitin Mukesh Каушик Махата Koushik Mahata Индраджит Сукумаран Indrajith Sukumaran Ленаа Lena Втв Ганеш Vtv Ganesh Манодж К. Джаян Manoj K. Jayan Коттаям Рамеш Kottayam Ramesh Калабхаван Шаджон Калабхаван Шаджон Kalabhavan Shajohn
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
В Сеть слили сюжет «Холодного сердца 3»: теперь взбудораженные фанаты обсуждают ребенка Анны и Кристоффа
Думаете, это был Дворцовый? А вот и нет! Какой мост на самом деле разводили в «Невероятных приключениях итальянцев в России»
Без этой деревни и избы фильм «Любовь и голуби» невозможно представить: раскрываем точный адрес культового дома Кузякиных
Сколько длились самые долгие «Голодные игры»? Жуткая бойня состоялась за 24 года до основной трилогии — и стала рекордсменом
«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом
Земекис и Гейл зареклись снимать продолжение «Назад в будущее» еще в 90-х: и все же фанаты получили 4-ю часть, о которой мало кто знает
Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков
«По возрасту подходил больше»: Петросян наотрез отказался сниматься в культовой комедии Гайдая — спустя полвека причина звучит абсурдно
«Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали
Резня в психушке и «слишком реалистичная трагедия»: эти 5 кошмарных смертей в «Оно 2» доказывают, что Кинг — король ужаса
Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше