Фильмы
Bandra
Bandra, 2023: актеры и роли
Bandra, 2023: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Арун Гопи
Arun Gopy
В ролях
Таманна Бхатия
Tamannaah Bhatia
Мамта Мохандас
Mamta Mohandas
Р. Сараткумар
R. Sarathkumar
Дино Мореа
Dino Morea
Джон Виджай
John Vijay
Арджун Ашокан
Arjun Ashokan
Сиддик
Siddique
Нил Нитин Мукеш
Neil Nitin Mukesh
Каушик Махата
Koushik Mahata
Индраджит Сукумаран
Indrajith Sukumaran
Ленаа
Lena
Втв Ганеш
Vtv Ganesh
Манодж К. Джаян
Manoj K. Jayan
Коттаям Рамеш
Kottayam Ramesh
Калабхаван Шаджон
Kalabhavan Shajohn
В Сеть слили сюжет «Холодного сердца 3»: теперь взбудораженные фанаты обсуждают ребенка Анны и Кристоффа
Думаете, это был Дворцовый? А вот и нет! Какой мост на самом деле разводили в «Невероятных приключениях итальянцев в России»
Без этой деревни и избы фильм «Любовь и голуби» невозможно представить: раскрываем точный адрес культового дома Кузякиных
Сколько длились самые долгие «Голодные игры»? Жуткая бойня состоялась за 24 года до основной трилогии — и стала рекордсменом
«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом
Земекис и Гейл зареклись снимать продолжение «Назад в будущее» еще в 90-х: и все же фанаты получили 4-ю часть, о которой мало кто знает
Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков
«По возрасту подходил больше»: Петросян наотрез отказался сниматься в культовой комедии Гайдая — спустя полвека причина звучит абсурдно
«Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали
Резня в психушке и «слишком реалистичная трагедия»: эти 5 кошмарных смертей в «Оно 2» доказывают, что Кинг — король ужаса
Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз
