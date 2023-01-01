Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Popular Theory
Popular Theory
Popular Theory,
США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
приключения
комедия
семейный
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность
1 час 28 минут
Возраст
18+
Режиссер
Ali Scher
В ролях
София Рид-Ганцерт
Хлоя Ист
Шерил Хайнс
Марк Ивэн Джексон
Кэт Коннер Стерлинг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Отзывы
2023, Россия, комедия, криминал
Дочь болотного царя
Отзывы
2023, США, драма, триллер
Страшилка и тайна города света
Написать отзыв
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Достойные конкуренты Даздраперме: эти русские имена сейчас кажутся нелепыми
Гласность не спасла: вот что хотели показать в запрещенном выпуске «Спокойной ночи, малыши!»
Открыть в себе принцессу: только 4 особенности внешности выдают аристократок
Красавица, но на Ягу не похожа: вот кто озвучил вредную колдунью в «Богатырях»
Эту фразу говорит почти каждый, и напрасно: она мгновенно выдает безграмотность
В любой команде КВН есть игроки-молчуны: вот зачем они выходят на сцену
Об этом предмете мечтали все советские модницы: сейчас он кажется бесполезным
Из толстяка с бантом в донжуана: как сейчас выглядит юморист Морозов из «Кривого зеркала»
Не врачи и не внуки: вот что помогло женщине в 102 года сохранить здоровье и ясный ум
Не прятки и не «казаки-разбойники»: эту жуткую игру обожали все дети в Союзе
Не знают даже киноманы: вот зачем каждую сцену в «Три плюс два» снимали дважды
Тест: выберете, что вам нравится в Диснеевских мультфильмах, а мы ответим какой вы элемент
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить