Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Жaр-Жар
Жaр-Жар, 2023: актеры и роли
Жaр-Жар, 2023: актеры и роли
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Ернар Нургалиев
Yernar Nurgaliyev
В ролях
Нышанбек Жубанбаев
Nyshanbek Zhubanaev
Нургуль Мынгатова
Турар Ыдырыс
Сара Амангельды
Кайрат Адилгерей
Қайрат Әділгерей
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Маленький, но до ужаса удаленький: в «Чужом: Земля» появился паразит, который довел ксеноморфа до панического бегства
4 ошибки «Клона», из-за которых его сейчас невозможно смотреть: сама Жади тоже в списке
Там нет Питта, но от этого они не хуже: топ мощного кино на адреналине о Формуле-1 — с рейтингами не меньше 8.0
Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз
Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях
Сколько длились самые долгие «Голодные игры»? Жуткая бойня состоялась за 24 года до основной трилогии — и стала рекордсменом
Резня в психушке и «слишком реалистичная трагедия»: эти 5 кошмарных смертей в «Оно 2» доказывают, что Кинг — король ужаса
«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом
Золотая эпоха: топ-10 лучших боевиков 90-х с высоким рейтингом — удивитесь, но на 6-ом месте хит из России
«Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит
Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667