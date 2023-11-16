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Постер фильма Жaр-Жар
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Жaр-Жар

, 2023
Zhar-Zhar
Казахстан / комедия / 18+
Постер фильма Жaр-Жар

О фильме

Али - скромный молодой человек из семьи со средним достатком, делает предложение руки и сердца своей возлюбленной Асыл, дочке состоятельного чиновника. Асыл согласилась, так как очень сильно любит Али. Родители Асыл не отказали своей дочке и организовали невероятный Узату той.
Родители Али были в шоке от токого мероприятия и решили устроить свадьбу, которая будет лучше, чем Узату той. Однако их желания превосходили их финансовые возможности, и они прибегли к различным хитростям, включая обман, чтобы не потерять лицо перед родителями Асыл.

В ролях

Нышанбек Жубанбаев
Нургуль Мынгатова
Турар Ыдырыс
Сара Амангельды
Кайрат Адилгерей
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 ноября 2023
Дата выхода
16 ноября 2023 Казахстан

Рейтинг фильма

0.0
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 ноября 2023
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