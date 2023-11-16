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Жaр-Жар, 2023

2023 / Казахстан
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О фильме

Али - скромный молодой человек из семьи со средним достатком, делает предложение руки и сердца своей возлюбленной Асыл, дочке состоятельного чиновника. Асыл согласилась, так как очень сильно любит Али. Родители Асыл не отказали своей дочке и организовали невероятный Узату той.
Родители Али были в шоке от токого мероприятия и решили устроить свадьбу, которая будет лучше, чем Узату той. Однако их желания превосходили их финансовые возможности, и они прибегли к различным хитростям, включая обман, чтобы не потерять лицо перед родителями Асыл.

Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Ернар Нургалиев
Ернар Нургалиев
В ролях
Нышанбек Жубанбаев
Нургуль Мынгатова
Турар Ыдырыс
Сара Амангельды
Кайрат Адильгерей
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