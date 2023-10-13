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Постер фильма Призраки пустоты
5.9
Призраки пустоты - Трейлер
Киноафиша Фильмы Призраки пустоты
5.9

Призраки пустоты

, 2023
Ghosts of the Void
США / драма, ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Призраки пустоты
5.9
Призраки пустоты - Трейлер
Призраки пустоты  Трейлер

В ролях

Майкл Рейган
Tyler Wilson
Тедра Миллан
Jen Wilson
Нэнси Вагнер
Mom
Крис Амос
White Mask
Картер Шимп
Teen 2
Samuel Taylor
Homeless Man
Matt Bowdren
Red Mask
Eli Hamilton
Blue Mask
Режиссер Jason Miller
Сценарист Jason Miller
Композитор Devin Delaney
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 7 ноября 2023
Премьера в мире 13 октября 2023
Производство Slated, Speakeasy
Другие названия
Ghosts of the Void, The Lot, Призраки пустоты

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 14 голосов
4.6 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Призраки пустоты - Трейлер
Призраки пустоты Трейлер
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