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Призраки пустоты
5.9
Призраки пустоты
, 2023
Ghosts of the Void
США / драма, ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
5.9
Призраки пустоты
Трейлер
Трейлер
В ролях
Майкл Рейган
Tyler Wilson
Тедра Миллан
Jen Wilson
Нэнси Вагнер
Mom
Крис Амос
White Mask
Картер Шимп
Teen 2
Samuel Taylor
Homeless Man
Matt Bowdren
Red Mask
Eli Hamilton
Blue Mask
Режиссер
Jason Miller
Сценарист
Jason Miller
Композитор
Devin Delaney
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
7 ноября 2023
Премьера в мире
13 октября 2023
Производство
Slated, Speakeasy
Другие названия
Ghosts of the Void, The Lot, Призраки пустоты
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените
14
голосов
4.6
IMDb
Обновлено 18 февраля 2026
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Призраки пустоты
Трейлер
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