«Брат» сделал его легендой, но не миллиардером: сколько получил Сергей Бодров за главный фильм 90-х

19 тысяч литров бутафорской крови и Стивен Кинг в кадре: о чем «Оно 2» и почему этот хоррор нужно включить прямо сейчас

145 000 000 просмотров и 8 «Эмми»: драма о подростках стала главной сенсацией года — там всего 4 эпизода по 55 минут

Эдвард никогда не любил Беллу так сильно, как она его: пересмотрел «Сумерки» спустя годы и убедился окончательно — 4 причины

«Булгаков сказал бы “Браво!”»: доктор Мясников поставил «Мастера и Маргариту» Локшина вровень с сериалом Бортко — и уколол хейтеров фильма

«Очень разочаровала»: как экранизация «Оно» пошла против романа Кинга — цифры поменяли на волне хайпа

Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным героям? (тест)

«Не пугалка и не чернуха»: новый сериал с Устюговым врывается на экраны — полное погружение в СССР конца 70-х

Белла, Эдвард… и Рональд? В именах героев «Сумерек» есть тайный смысл — и это многое объясняет

Худший сезон в истории франшизы: «Дом дракона» опозорился на «Эмми-2025» — даже провальный финал «Игры престолов» оценили выше