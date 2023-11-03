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6.8
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Анджела едет дальше
6.8
Анджела едет дальше
, 1981
Angela merge mai departe
Румыния / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.8
В ролях
Дорина Лазар
Angela
Ласло Миске
Gyuri
Дорина Пэунеску
Fosta Sotie
Каталина Мургеа
Clienta Gara de Nord
Константин Дита
Cornelia Rãdulescu
Reportera TVR
Felicia Popicã
Victorita
Stela Haulicã
Mama Angelei
Tudor Heica
Bucãtarul
Valentin Uritescu
Client Aeroport Bãneasa
Iulia Boros
Fata de la Fundeni
Режиссер
Лучиан Брату
Сценарист
Eva Sârbu
Композитор
Marius Teicu
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
1981
Премьера в мире
8 марта 1982
Дата выхода
8 марта 1982
Румыния
25 ноября 1983
СССР
Производство
Casa de Filme Trei
Другие названия
Angela merge mai departe, Angela Goes On, Angela idzie dalej, Angela Keeps Going, Angela Moves On, Анджела едет дальше
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
Обновлено 3 ноября 2023
Отзывы о фильме
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