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В воде
Mul-an-e-seo
В воде, 2023
2023 / Южная Корея
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Жанр:
драма
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О фильме
Актёр решает стать режиссёром и отправляется снимать фильм на остров Чеджу.
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Продолжительность
1 час 1 минута
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Хон Сан-су
В ролях
Ким Мин-хи
Shin Seok-ho
Ha Seong-guk
Kim Seung-yun
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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0
голосов
6.2
IMDb
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5 постеров
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