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В воде, 2023

2023 / Южная Корея
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О фильме

Актёр решает стать режиссёром и отправляется снимать фильм на остров Чеджу.

Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Хон Сан-су
Хон Сан-су
В ролях
Ким Мин-хи
Ким Мин-хи
Shin Seok-ho
Ha Seong-guk
Kim Seung-yun
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.2 IMDb
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Постер фильма В воде 5 постеров
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Кадры из фильма Все кадры
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