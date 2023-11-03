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Летний отпуск
Vacaciones de verano
Летний отпуск, 2023
2023 / Испания
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Жанр:
комедия
семейный
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мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
3 ноября 2023
Премьера в мире
3 ноября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Сантьяго Сегура
В ролях
Сантьяго Сегура
Лео Арлем
Сирена Сегура
Хуго Симон Бланко
Антонио Ресинес
Все актеры и съемочная группа
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