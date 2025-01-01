Связь «Брата и «Смешариков» заметили единицы: вот что объединяет два таких разных хита

Более 50 000 000 зрителей не спали ночами — и вы рискуете залипнуть до утра: этот российский сериал уделает «Доктора Хауса» одной левой

В «Последнем обряде» вроде все отлично, но один момент раздражает: такого в «Заклятии» раньше не было

В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный

Засмотрели «Бриллиантовую руку» до дыр? Тогда тест для вас — вспомните, что пропало на 5 кадрах из комедии Гайдая

Затянут с первой серии и зрителя, и героя: 5 динамичных сериалов про временные петли — рейтинги от 7.4 и выше

50 оттенков кино СССР: только внимательные вспомнят, какого цвета 5 деталей из легендарных фильмов (тест)

Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)

Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4

«Гарри Поттер и философский камень» многие смотрели не раз: но ляп с распределением по факультетам за 20+ лет заметили не все (фото)