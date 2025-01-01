Меню
Фильмы
Странность
Режиссер
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберто Андо
Roberto Andò
В ролях
Тони Сервилло
Toni Servillo
Сальво Фикарра
Ficarra
Валентино Пиконе
Picone
Ренато Карпентьери
Renato Carpentieri
Донателла Финокьяро
Donatella Finocchiaro
Луиджи Ло Кашио
Luigi Lo Cascio
Галатея Ранци
Galatea Ranzi
Фаусто Руссо Алези
Fausto Russo Alesi
Аврора Кваттрокки
Aurora Quattrocchi
Филиппо Луна
Filippo Luna
Паоло Бригулья
Paolo Briguglia
Тициана Лодато
Tiziana Lodato
