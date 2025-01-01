Меню
Киноафиша Фильмы Странность Странность, 2022: актеры и роли

Странность, 2022: актеры и роли

Режиссер
Роберто Андо Roberto Andò
В ролях
Тони Сервилло Тони Сервилло Toni Servillo Сальво Фикарра Сальво Фикарра Ficarra Валентино Пиконе Валентино Пиконе Picone Ренато Карпентьери Renato Carpentieri Донателла Финокьяро Донателла Финокьяро Donatella Finocchiaro Луиджи Ло Кашио Луиджи Ло Кашио Luigi Lo Cascio Галатея Ранци Галатея Ранци Galatea Ranzi Фаусто Руссо Алези Фаусто Руссо Алези Fausto Russo Alesi Аврора Кваттрокки Аврора Кваттрокки Aurora Quattrocchi Филиппо Луна Филиппо Луна Filippo Luna Паоло Бригулья Paolo Briguglia Тициана Лодато Тициана Лодато Tiziana Lodato
