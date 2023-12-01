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Постер фильма Кристина Гарсиа Родеро: скрытый взгляд
7.8
Киноафиша Фильмы Кристина Гарсиа Родеро: скрытый взгляд
7.8

Кристина Гарсиа Родеро: скрытый взгляд

, 2023
Cristina García Rodero: La mirada oculta
Испания / документальный / 18+
Постер фильма Кристина Гарсиа Родеро: скрытый взгляд
7.8

В ролях

Cristina García Rodero
Self
Режиссер Carlota Nelson
Сценарист Clara Martínez Malagelada, Carlota Nelson
Композитор Victoria de la Vega, Karthikeya Murthy
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 декабря 2023
Премьера в мире 1 декабря 2023
Дата выхода
1 декабря 2023 Испания
12 августа 2024 Перу
Сборы в мире $20 844
Производство Wanda Films
Другие названия
Cristina García Rodero: La mirada oculta, Eyes of the Soul: Cristina García Rodero

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 13 голосов
7.9 IMDb
Обновлено 30 октября 2023

Отзывы о фильме

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