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Кристина Гарсиа Родеро: скрытый взгляд
7.8
Кристина Гарсиа Родеро: скрытый взгляд
, 2023
Cristina García Rodero: La mirada oculta
Испания / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.8
В ролях
Cristina García Rodero
Self
Режиссер
Carlota Nelson
Сценарист
Clara Martínez Malagelada
,
Carlota Nelson
Композитор
Victoria de la Vega
,
Karthikeya Murthy
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
1 декабря 2023
Премьера в мире
1 декабря 2023
Дата выхода
1 декабря 2023
Испания
12 августа 2024
Перу
Сборы в мире
$20 844
Производство
Wanda Films
Другие названия
Cristina García Rodero: La mirada oculta, Eyes of the Soul: Cristina García Rodero
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Рейтинг фильма
7.8
Оцените
13
голосов
7.9
IMDb
Обновлено 30 октября 2023
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