Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Seima Seima, 2023: актеры и роли

Seima, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рамунас Чиценас Ramūnas Cicėnas
В ролях
Кястутис Чиценас Kestutis Cicenas Витаутас Каниусонис Vytautas Kaniusonis Дайнюс Казлаускас Дайнюс Казлаускас Dainius Kazlauskas Сигитас Рачкис Риманте Валюкайте Rimante Valiukaite Эмилис Веливис Эмилис Веливис Emilis Welyvis
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
«На последней черте»: Говорухина жутко раздражал этот актер из «Места встречи», а зрители остались в восторге
Скандальный эпизод с Промокашкой не пропустила милиция: какую сцену вырезали из «Места встречи изменить нельзя»
Зачем в Матрице снимались десятки близнецов: спорим, вы не обратили на это внимания
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше