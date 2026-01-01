Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Анора
Награды и номинации фильма Анора
Награды и номинации фильма Анора 2024
Оскар 2025
Лучший фильм
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Director, Motion Picture
Номинант
Best Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший кастинг
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2024
Лучший фильм
Номинант
Питер Джексон берется за мегапроект по «Властелину колец»: Арвен и юный Арагорн уже есть, но осталась одна проблема
