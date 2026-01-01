Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Анора Награды и номинации фильма Анора

Награды и номинации фильма Анора 2024

Оскар 2025 Оскар 2025
Лучший фильм
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024 Каннский кинофестиваль 2024
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Director, Motion Picture
Номинант
 Best Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
 Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
 Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
 Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший кастинг
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссёрская работа
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2024 Кинофестиваль в Торонто 2024
Лучший фильм
Номинант
