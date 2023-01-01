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Кристиан Тилеманн и Элина Гаранча
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Christian Thielemann & Elina Garanca

Кристиан Тилеманн и Элина Гаранча, 2023

2023 / Австрия
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О фильме
Погружение в магию звука с Кристианом Тилеманном и Элиной Гаранчей «Какое блаженство звучания, какая культура игры! Девятая симфония Брукнера без всякой тяжеловесности. Симфония в шубертовском смысле слова – соблазнительная, аполлоническая». (Kronenzeitung) К двухсотлетию со дня рождения Антона Брукнера в 2024 году Кристиан Тилеманн, Венский филармонический оркестр и Unitel впервые в истории записали цикл Брукнера с одним и тем же дирижёром. После поистине великолепного исполнения Седьмой симфонии в 2021 году выдающийся дирижёр вернулся в Зальцбург с Девятой, завершая тем самым цикл. В первой части концерта Кристиан Тилеманн совместно со знаменитой латвийской меццо Элиной Гаранчей исполняет «Рапсодию» Op. 53 Брамса.
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
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