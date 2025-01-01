Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Dancing Pina Dancing Pina, 2022: актеры и роли

Dancing Pina, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Флориан Хайнцен-Жоб Florian Heinzen-Ziob
В ролях
Малу Айродо Malou Airaudo Jorge Puerta Armenta Jorge Puerta Armenta Gloria U. Biachi Gloria U. Biachi Luciene Cabral Luciene Cabral Clementine Deluy Clementine Deluy
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Нагиев отправит мажора не в прошлое, а на завод: смысл названия фильма «Колбаса» не так очевиден
Скандальный эпизод с Промокашкой не пропустила милиция: какую сцену вырезали из «Места встречи изменить нельзя»
«Все выглядит безупречно», но есть к чему придраться: аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» вовсе не идеальное
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше