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Сабина и Рейнис, влюбленная пара, вынуждены быстро начать жить вместе. Молодые влюбленные начинают узнавать друг друга и понимают, насколько различны мечты и желания каждого из них. Для Сабины страсть становится границей одиночества и гнева. Эмоции молодой женщины заставляют реальность сжиматься и подталкивают дождь не выпускать ее из квартиры. Молодая пара оказывается на грани выбора - готовы ли они быть вместе.
|17 ноября 2023
|Латвия