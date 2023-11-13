Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Here Comes the Rain
5.7
Киноафиша Фильмы Here Comes the Rain
5.7

Here Comes the Rain

, 2023
Vietām gaidāms stiprs lietus
Латвия / драма / 18+
Постер фильма Here Comes the Rain
5.7

О фильме

Сабина и Рейнис, влюбленная пара, вынуждены быстро начать жить вместе. Молодые влюбленные начинают узнавать друг друга и понимают, насколько различны мечты и желания каждого из них. Для Сабины страсть становится границей одиночества и гнева. Эмоции молодой женщины заставляют реальность сжиматься и подталкивают дождь не выпускать ее из квартиры. Молодая пара оказывается на грани выбора - готовы ли они быть вместе.

В ролях

Elina Bojarkina
Sabine
Матисс Будовскис
Кристине Неварауска
Мартиньш Эглиенс
Павелс Грисковс
Dita Lurina
Режиссер Elizabete Mezule-Gricmane
Сценарист Matiss Gricmanis
Композитор Rihards Libietis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Латвия
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 13 ноября 2023
Дата выхода
17 ноября 2023 Латвия
Производство Red Dot Media
Другие названия
Here Comes the Rain, Vietām gaidāms stiprs lietus

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 12 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 24 октября 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Мошенники
2026, Казахстан, драма
Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
Дополнительные зимние каникулы: школьники будут отдыхать на неделю больше уже с 2027 года
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше