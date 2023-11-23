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Фати 2
6.9
Фати 2
, 2023
Fati 2
Латвия / криминал / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.9
В ролях
Ритвары Гайлумы
Piters
Марис Корсиетис
Vitals
Янис Кронис
Stons
Кристин Вейнштейна
Anna
Режиссер
Эдвардс Микальс
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Латвия
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
23 ноября 2023
Дата выхода
23 ноября 2023
Латвия
N12
Производство
Latgolys Producentu Grupa
Другие названия
Fati 2
Еще
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
Обновлено 24 октября 2023
Отзывы о фильме
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