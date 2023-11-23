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Постер фильма Фати 2
6.9
Киноафиша Фильмы Фати 2
6.9

Фати 2

, 2023
Fati 2
Латвия / криминал / 18+
Постер фильма Фати 2
6.9

В ролях

Ритвары Гайлумы
Piters
Марис Корсиетис
Vitals
Янис Кронис
Stons
Кристин Вейнштейна
Anna
Режиссер Эдвардс Микальс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Латвия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 ноября 2023
Дата выхода
23 ноября 2023 Латвия N12
Производство Latgolys Producentu Grupa
Другие названия
Fati 2

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 24 октября 2023

Отзывы о фильме

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