«На последней черте»: Говорухина жутко раздражал этот актер из «Места встречи», а зрители остались в восторге

«Все выглядит безупречно», но есть к чему придраться: аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» вовсе не идеальное

Лишь спустя годы Добрев объяснила, почему ушла из «Дневников вампира»: дело было не в Сомерхолдере

«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана

Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»

100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список

Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай

«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда

Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)

Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»