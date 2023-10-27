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Мартин Лютер Кинг
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Martin Luther King

Мартин Лютер Кинг, 2023

2023 / Индия
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Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 27 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Пуйя Коллуру
В ролях
Sampoornesh Babu
V.K. Naresh
Venkatesh Maha
Saranya Pradeep
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мартин Лютер Кинг 2 постера
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