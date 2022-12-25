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Mening sevgilim ayg'oqchi
Mening sevgilim ayg'oqchi
Mening sevgilim ayg'oqchi, 2023
2023 / Узбекистан
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Жанр:
комедия
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Год выпуска
2023
Премьера в мире
25 декабря 2022
Возраст
18+
Режиссер
Азамат Ахроров
В ролях
Азамат Ахроров
Согдиана Азимова
Все актеры и съемочная группа
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