Киноафиша Фильмы Осенние свадьбы Осенние свадьбы, 1968: актеры и роли

Осенние свадьбы, 1968: актеры и роли

Режиссер
Борис Яшин Boris Yashin
В ролях
Валентина Теличкина Валентина Теличкина Valentina Telichkina Всеволод Сафонов Всеволод Сафонов Константин Сорокин Konstantin Sorokin Евгений Перов Станислав Бородокин Инна Кондратьева Зинаида Адамович Zinayida Khrukalova Петр Любешкин Pyotr Lyubeshkin
