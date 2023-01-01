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Кровавый хаос в разгар пандемии
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Pandemic: Chaos Is Bleeding

Кровавый хаос в разгар пандемии, 2023

2023 / Нидерланды
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Синтия Фридсма
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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