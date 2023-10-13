Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Байки на Хэллоуин" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последний вечер
Киноафиша Фильмы Последний вечер
Letzter Abend

Последний вечер, 2023

2023 / Германия
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Переехав летом во время пандемии из Ганновера в Берлин, Клеменс и Лиза решают устроить прощальную вечеринку и приглашают своих друзей. Она учится на ассистента врача, он - талантливый музыкант, пребывающий в меланхолии. Их благие намерения рушатся, когда друзья в кратчайшие сроки меняют свои планы и вместо них приходят незваные гости. Последующий званый ужин вызывает симфонию довольно серьезных конфликтов, стремлений, тоски, обид и отчаяния, которые разворачиваются как для хозяев, так и для их гостей.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 13 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Lukas Nathrath
В ролях
Себастьян Джейкоб Доппельбауэр
Pauline Werner
Susanne Dorothea Schneider
Nikolai Gemel
Isabelle von Stauffenberg
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Последний вечер 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Выжившая
Выжившая
2023, США, триллер
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Тест-ребус: сможете отгадать станцию питерского метро?
Живет за границей, учится в необычной школе: что известно об особенном сыне звезды «Следа»
В России так не принято: главное отличие французских мужчин от русских поражает
Ошибка тетушки Чарли привела к трагедии: съемки фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» напоминали триллер
Хранил в тайне, но теперь народ все знает: главный пикантный секрет певца SHAMAN огласили
На фоне развода в семье: Меладзе воссоединился с бывшей женой
Все коллеги хотели быть с ней: почему «девушка без адреса» так и не стала счастливой
Главного злодея «10 негритят» зрители так и не раскрыли: появился в кадре лишь однажды
Пробирает до дрожи: эта цитата Омара Хайяма о мужских изменах многое объясняет
Весь мир над ними смеется: эти привычки из СССР сейчас кажутся постыдными
«Плачут небеса»: рыдающие родственники собрались у могилы Хворостовского в особенный день
Любви и тепла не дождаться: известна самая холодная мать по знаку Зодиака
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше