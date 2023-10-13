Последний вечер, 2023

Переехав летом во время пандемии из Ганновера в Берлин, Клеменс и Лиза решают устроить прощальную вечеринку и приглашают своих друзей. Она учится на ассистента врача, он - талантливый музыкант, пребывающий в меланхолии. Их благие намерения рушатся, когда друзья в кратчайшие сроки меняют свои планы и вместо них приходят незваные гости. Последующий званый ужин вызывает симфонию довольно серьезных конфликтов, стремлений, тоски, обид и отчаяния, которые разворачиваются как для хозяев, так и для их гостей.