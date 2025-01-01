Меню
Самый недооцененный герой «Клона»: почему Мустафа был даже лучше Саида
Не Хюррем и не Махидевран: нейросеть выбрала самую красивую наложницу султана Сулеймана
6% на Rotten Tomatoes и пес, который читает рэп: 3 худшие «продолжения» «Титаника», снятые без спроса — лучше бы не снимали
«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске
«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»
Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше
Из третьего «Холопа» убрали ключевую героиню: все разрешилось в первый день съемок
В Японии посмотрели и возникли вопросики: финал 2-го сезона «Дандадана» омрачен неприятным скандалом — дойдет до суда
Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?
«Ты мне всю жизнь поломал!»: экс-сотрудник полиции «сцепился» с Устюговым — причина в «Ментовских войнах»
