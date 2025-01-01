Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дьявол приходит в Канзас-Сити Дьявол приходит в Канзас-Сити, 2023: актеры и роли

Дьявол приходит в Канзас-Сити, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл П. Блевинс Michael P. Blevins
В ролях
Кирк Фокс Kirk Fox Джим О’Хейр Джим О’Хейр Jim O'Heir Маз Джобрани Маз Джобрани Maz Jobrani Кевин Портер Кевин Портер Kevin Porter Лорен Франческа Lauren Francesca
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Новый ухажер из прошлого и смертельная угроза: что покажут в 5 сезоне «Спасской»
Почему режиссер советского «Шерлока Холмса» пожалел о роли для Михалкова: на съемках дело дошло до грубости и криков
А мишка то пошел по стопам Уайта: зрители увидели в «Маша и Медведе» дерзкую отсылку к «Во все тяжкие»
В Японии посмотрели и возникли вопросики: финал 2-го сезона «Дандадана» омрачен неприятным скандалом — дойдет до суда
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»
Из третьего «Холопа» убрали ключевую героиню: все разрешилось в первый день съемок
Психотест по советским «Девчатам»: честно ответьте на 5 вопросов и узнайте кто вы — Анфиса или Тося
«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»
«Ты мне всю жизнь поломал!»: экс-сотрудник полиции «сцепился» с Устюговым — причина в «Ментовских войнах»
Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше
Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше