Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Дьявол приходит в Канзас-Сити
Дьявол приходит в Канзас-Сити, 2023: актеры и роли
Дьявол приходит в Канзас-Сити, 2023: актеры и роли
Онлайн
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл П. Блевинс
Michael P. Blevins
В ролях
Кирк Фокс
Kirk Fox
Джим О’Хейр
Jim O'Heir
Маз Джобрани
Maz Jobrani
Кевин Портер
Kevin Porter
Лорен Франческа
Lauren Francesca
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Новый ухажер из прошлого и смертельная угроза: что покажут в 5 сезоне «Спасской»
Почему режиссер советского «Шерлока Холмса» пожалел о роли для Михалкова: на съемках дело дошло до грубости и криков
А мишка то пошел по стопам Уайта: зрители увидели в «Маша и Медведе» дерзкую отсылку к «Во все тяжкие»
В Японии посмотрели и возникли вопросики: финал 2-го сезона «Дандадана» омрачен неприятным скандалом — дойдет до суда
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»
Из третьего «Холопа» убрали ключевую героиню: все разрешилось в первый день съемок
Психотест по советским «Девчатам»: честно ответьте на 5 вопросов и узнайте кто вы — Анфиса или Тося
«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»
«Ты мне всю жизнь поломал!»: экс-сотрудник полиции «сцепился» с Устюговым — причина в «Ментовских войнах»
Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше
Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667